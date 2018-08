Il giovane carnefice dopo avere commesso l’assassinio è andato direttamente in caserma dai carabinieri a costituirsi. Giuseppe Alfredo Tornello, questo il nome del giovane, è stato già ascoltato dal magistrato della Procura di Caltagirone, Andreatta, ed in queste ore è atteso il provvedimento di convalida all’arresto. I militari si erano subito recati nell’appartamento di via Calatafimi dov’è avvenuta la tragedia verificando quello che era stato il racconto del ragazzo. Rilievi che sono stati effettuati anche in strada dove il 19enne aveva scaraventato la vittima dopo averla sgozzata con un lungo coltello da cucina.con l’invio di altri uomini: ma quello che resta a Grammichele è, intanto, un grande senso di incredulità per l’accaduto.