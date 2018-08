strade allagate e caditoie che dopo un pò non sono più riuscite a smaltire l'acqua che scorreva copiosa. E così anche alcuni tombini sono saltati. Necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Maletto per allagamenti in alcuni garages e scantinati, e per la caduta di un palo della Telecom che, per fortuna, non ha interrotto la linea. Brutte notizie anche per l'economia brontese: il nubifragio, infatti, ha colpito in pieno anche alcuni pistacchieti proprio nel momento in cui il frutto è pronto per la raccolta. Il pistacchio, cade a terra e se non viene raccolto subito, non potrà più essere recuperato. Delusione e sconforto tra i produttori che dopo avere atteso due anni per l'agognato raccolto, ora vedono tanti lavori vanificati dalle brutte condizioni meteorologiche, quello che doveva essere un periodo di lavoro e di ripresa, si sta trasformando in un calvario per tutti i produttori e anche per tanti lavoratori che attendevano con ansia questi giorni per effettuare qualche giorno di lavoro che sarà impossibile effettuare in queste condizioni meteo.