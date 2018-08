Ieri notte, una pattuglia di Carabinieri, durante un normale servizio di controllo del territorio, ha bloccato l’uomo in via Zia Lisa era a bordo di un autocarro Fiat Iveco 49, munito di braccio meccanico, rubato poco prima in questo centro. Al 31enne, nella circostanza, è stata notificata anche un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Caltagirone poiché ritenuto responsabile di un furto di bancomat, commesso il 12 gennaio scorso a San Cono. L’arrestato è stato tradotto nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.