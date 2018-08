"Il risultato è giusto perché l'Inter ha meritato. Abbiamo trovato una squadra che sta bene fisicamente. Può capitare di perdere così, gli infortuni di Izco e Alvarez ci hanno penalizzato. È stata una di quelle partite nate storte"."Siamo stati colti di sorpresa, doveva essere tra i titolari. Poi ha ricevuto questa offerta. Non dico qual è la sua clausola rescissoria ma è chiaro che la sua assenza ha stravolto i piani dell'allenatore anche se non me la sento di addebitare la sconfitta a questa vicenda"."Credo proprio di no e lo dimostra quello che è successo oggi con Barrientos"."Non ne so nulla. Domani probabilmente faremo un'altra operazione di mercato ma indipendentemente dalla cessione di Barrientos"."Non giudico i singoli. Oggi la nostra prestazione è stata al di sotto delle attese e può capitare. Monzon è ancora al di sotto delle sue credenziali. Non credo che il problema sulla fascia dipendesse solo da Monzon ma potrà essere più preciso il tecnico"."Si è allenato bene e si è impegnato. Faccio i complimenti all'Inter, loro stavano bene mentre noi abbiamo schierato Almiron reduce dal l'infortunio e rinunciato al l'infortunato Bellusci. Il Catania ha un ottimo organico che abbiamo ringiovanito e non credo che ripeteremo prestazioni come quelle di oggi. Cancelleremo questa falsa partenza ripartendo dopo la sosta. Abbiamo tutte le credenziali per risollevarci".