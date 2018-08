Un miracolo su Nagatomo ed un altro paio di interventi di rilievo. In quella che è stata una giornata da dimenticare.Sul primo gol si fa sfuggire Palacio che gli sbuca alle spalle. Per il resto, purtroppo ben poco da segnalare.Tiene per quello che può.Idem come sopra. Soffre fin troppo le incursioni di Palacio.Occorre mettersi l’anima in pace: non è un marcatore. Semmai è un fluidificante. Jonathan ne sa qualcosa (e ringrazia).Il capitano deve abdicare per infortunio sul finire della prima frazione di gara. Ed uno come lui serve sempre.A lunghi tratti è apparso essere un corpo estraneo alla squadra.Fa troppo poco.Non è in condizione. Cerca di dare la scossa ma non ci riesce. Purtroppo.Questa volta nessun guizzo. Anche se era partito bene promettendo faville.Si danna e si batte. Ma predica nel deserto.Ha i numeri. Ed ha l’esperienza. Ma appare davvero troppo confuso. Si divora il gol dell'1-0.