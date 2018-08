“Noi dobbiamo semplicemente continuare sulla falsariga dell’esordio, perchè dobbiamo mantenere la mentalità che abbiamo avuto a Firenze - ha spiegato il tecnico etneo -. Contro l’Inter dovremo giocarci la partita con grande personalità: con impeto e con forza”. E la testa non può non andare al match beffardo della stagione passata: in vantaggio di due reti, i rossoazzurri si fecero rimontare e sorpassare. “La partita dell’anno scorso ci ha lasciato l’amaro in bocca. Ma ogni annata è diversa e noi vogliamo tornare a fare bene. Di certo, non snatureremo noi stessi: rispettiamo l’avversario ma vogliamo rimanere noi stessi. A Firenze, abbiamo giocato un buon calcio ma abbiamo commesso degli errori che abbiamo pagato a caro prezzo. Errori che, evidentemente, non dovremo ripetere”.Per il resto, Almiron è disponibile: e lui ha una caratura tale da essere importante per tutta la squadra. E’ possibile che schieri un centrocampo a quattro ma non ho ancora deciso. Guarente? Lui è già pronto ed è molto simile a Biagianti”.