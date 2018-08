Ci si trasferisce nel capoluogo etneo: un esodo in massa di giudici, avvocati, carte e scartoffie. Con tutto ciò che ne consegue: a partire dal rischio di paralizzare ulteriormente la già sofferente macchina della magistratura.Malgrado in commissione parlamentare e poi anche in aula, al Senato, avessimo più volte ribadito che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie probabilmente non realizza quell’obiettivo di maggiore efficienza che il sistema giudiziario dovrebbe perseguire”, spiega a LiveSciliaCatania il senatore Salvo Torrisi componente della commissione parlamentare alla Giustizia.“Tutt’altro. Anzi, rappresenta un momento di ulteriore difficoltà. La riorganizzazione o razionalizzazione, chiamiamola come vogliamo, va fatta: ma non nelle modalità in cui è stata proposta attraverso i decreti legislativi del governo”.“La chiusura delle sezioni distaccate complicherà l’organizzazione della giustizia ed anzi allontanerà i cittadini dalla giustizia”.“Guardi: il principio della giustizia di prossimità è un principio fondamentale per la salvaguardia dei diritti dei cittadini. Penso, tanto per fare un esempio, alle fasce più deboli della società che avranno serie difficoltà a rivolgersi alla magistratura. I costi lieviteranno concentrandosi tutti sul Tribunale di Catania. Aggiungo che questa Riforma viene sostenuta soltanto da un punto di vista del riordino ma non tiene conto dell’impatto socio-economico”.“Certamente. Non è stato condotto alcuno studio in tal senso. In quei territori dove insistono gli uffici giudiziari vi sarà un indebolimento socio-economico. La ricaduta riguarderà i professionisti, e non mi riferisco solo agli avvocati ma anche ai tecnici, ai consulenti, all’apparato commerciale e così via. Questa logica che si sta seguendo per la giustizia e che si vuole perseguire anche per i presidi sanitari e per gli uffici territoriali dello Stato ci porterà ad un ulteriore impoverimento”.“Indiscutibilmente, in territori dove criminalità organizzata e mafia sono forti, questa Riforma porterà ad un ulteriore indebolimento dello Stato”.“Questo non lo so. L’organizzazione non compete a me. Il Consiglio Superiore della Magistratura e l’Associazione nazionale magistrati sono a favore di questa Riforma: io, però, metto in dubbio il valore di efficienza della Riforma. Chiudere tutte le sezioni distaccate della provincia di Catania, a mio avviso, avrà solo una ricaduta inevitabilmente negativa”.