Nella tarda mattinata di ieri, durante un servizio antidroga, i Carabinieri notavano due giovani, in via Capo Passero, mentre cedevano delle bustine. I militari li hanno fermati e controllati e poi, a seguito delle perquisizioni domiciliari, li hanno arrestati. l Ai due sono stati concessi i domiciliari. 50 dosi di marijuana, per un peso complessivo di oltre 50 grammi, un busta in cellophane contenente altri 500 grammi della stessa droga, 5 dosi di cocaina e la somma contante di 685 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.