secondo il sindacato il bando di gara per l'appalto relativo alla gestione del servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi comunali ha diversi vizi e su questo vuole risposte. La Fiadel, però, denuncia il silenzio da parte degli organi competenti e per questo ha organizzato per il prossimo 4 settembre alle 12 un sit in di protesta in Piazza Duomo dei lavoratori della “Puntese Diesel Service” addetti proprio alla manutenzione e riparazione dei mezzi comunali.per far conoscere all’opinione pubblica che nonostante, la denuncia effettuata dalla Fiadel il 06/08/13, con la quale si evidenziavano le anomalie nel bando di gara e soprattutto il taglio salariale a danno dei lavoratori che da contratto full-time passerebbero ad un contratto part-time, l’amministrazione comunale non ha ritenuto opportuno intervenire per cercare di porre rimedio al suddetto problema".