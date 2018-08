Un uomo è morto sul colpo centrato in pieno da un furgone che stava percorrendo la strada che da Librino conduce al centro commerciale Le Porte di Catania.Non è ancora chiara la dinamica su cui sta indagando la polizia municipale di Catania.. La strada, che si trova nei pressi della Tangenziale tra le uscite di Misterbianco e San Giorgio, è quasi priva di illuminazione e sembrerebbe che il conducente del furgone non si sia accordo che qualcuno stava attraversando la carreggiata. L'impatto è stato fatale. I soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso dell'uomo che è stato trasportato all'obitorio.L'uomo, infatti, era senza documenti ed i vigili urbani stanno cercando di raccogliere elementi utili per risalire alla sua identità. "Chiunque avesse informazioni utili per la identificazione - dichiarano dalla Polizia Municipale lanciando un appello attraverso LiveSiciliaCatania - contatti il nostro comando".La vittima ha un particolare tatuaggio, uno scorpione, sul collo. Moro, occhi scuri, di corporatura media. Età tra i 35 e i 45 anni. Al momento dell'impatto era a torso nudo. Non si esclude che si potrebbe trattare di qualche straniero che magari aveva trovato alloggio temporaneo nella zona attorno all'Asse dei Servizi.. La procura di Catania ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Il furgone è stato posto sotto sequestro. Il conducente è stato interrogato ed ha fornito la sua versione dei fatti.