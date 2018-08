Oggi pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa tenuta nella sala congressi del Torre del Grifo Village, sono stati chiariti i particolari dell'accordo tra il noto brand di salumi e la societa' del presidente Pulvirenti. Le parti hanno sottoscritto una sinergia definita "dinamica" con un primo obiettivo semestrale ma - a sentire i dirigenti della prestigiosa azienda alimentare - con ottime prospettive di prolungarsi abbastanza nel tempo. "La Sicilia e' per noi una regione importante - ha sottolineato il dirigente Fiorucci, Raffaele Diociaiuti - ed e' obiettivo reciproco che l'accordo adesso sottoscritto sia produttivo tanto per la nostra azienda che per il Calcio Catania. Stiamo studiando una serie di iniziative, sia al Massimino (con apposite aree di degustazione per i tifosi) che in occasione delle trasferte"."Il mercato in uscita e' chiuso - ha ribadito Nino Pulvirenti facendo riferimento soprattutto alla paventata cessione in extremis di Bergessio che, invece, resterà a Catania - mentre potrebbe andar via qualche calciatore che ha meno spazio tra i titolari (Capuano?) sostituito da un giovane in entrata"."Si perché se dovessimo battere l'Inter rientrerebbe nella normalità delle cose. Non ci sarebbe nulla di clamoroso. Per noi sarebbero i primi tre punti della stagione"."Mazzarri e' un bravo allenatore che ha saputo farsi strada nel difficile mondo del calcio. Lo rivedro' con piacere prima della partita ma poi sara' un avversario come tutti gli altri"."Sinora...si ma non si chiude domani. Sara' possibile abbonarsi ancora per una ventina di giorni, sino alla partita interna col Parma"."Confermo che per me sarebbe un valore aggiunti ma Maxi deve risolvere un suo discorso familiare; per noi rappresenta un capitale societario che non va svenduto ma valorizzato".