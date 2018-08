Dopo quasi un anno di tribolazioni, tra interruzioni, scioperi e stati di agitazione, oggi finalmente il servizio di raccolta dei rifiuti è tornato a regime. Ma non mancano gli strascichi. I cumuli di rifiuti ammassati per mesi lungo le strade e la mancata derattizzazione hanno favorito la moltiplicazione dei topi, che oggi rappresentano una vera e propria emergenza igienico sanitaria.Cinquecento scatoline contenenti esche avvelenate per ratti saranno collocate nei punti sensibili della città, in prossimità di scuole, farmacie, uffici pubblici e dell’ospedale, e nelle immediate vicinanze delle zone maggiormente abitate. La prima fase aveva interessato le caditoie cittadine, all’interno delle quali, erano state posizionate le esche. Adesso, invece, i contenitori, a prova di manomissioni, urti e alte temperature, saranno collocati in superficie.Ventimila euro il costo complessivo del primo e del secondo ciclo di derattizzazione, somme provenienti dal ribasso d’asta offerto dall’impresa aggiudicataria del servizio di raccolta dei rifiuti. Saranno quindi la Tech e la Geoambiente, costituitesi in associazione temporanea d’impresa, i moderni pifferai magici chiamati a liberare Giarre dai topi.