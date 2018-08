pregiudicato catanese per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri sera, durante un servizio antidroga tra le vie del quartiere di Librino, i militari hanno notato il giovane in viale Grimaldi mentre cedeva delle bustine ad alcuni clienti. Immediatamente bloccato, lo spacciatore è stato trovato in possesso di 37 dosi di marijuana, per un peso complessivo di 65 grammi e la somma contante di 70 euro, ritenuta parziale provento dell’attività di spaccio. La droga ed il denaro sono stati sequestrati.