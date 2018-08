Lo dice Lino Leanza, deputato catanese di articolo 4 che prosegue “Catania ha un sindaco eletto da poco che deve assumere, come dice la legge, la guida del teatro con la carica di Presidente. Occorre una assunzione di responsabilità piena da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del teatro ovvero Regione, Provincia e Comune e lavoratori, per il ritorno ad una azione ordinata ed ordinaria necessaria al recupero ed al rilancio di un bene prezioso per Catania, per la Sicilia e per l’Italia quale è il teatro Massimo Vincenzo Bellini”.