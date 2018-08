E' successo intorno alle 16 all'altezza dello svincolo di Misterbianco il conducente di un camioncino stava percorrendo la strada prominente l'importante arteria viaria quando è scivolato da una scarpata finendo dritto sul muretto di protezione della tangenziale.Sul posto è intervenuta la polizia stradale con diverse pattuglie e con i mezzi necessari a rimuovere il veicolo. Gli agenti hanno gestito il traffico che avuto qualche rallentamento.La scena ha lasciato di stucco molti automobilisti di passaggio nella zona, e non è mancato chi ha immediatamente postato la foto del camioncino "appeso" su. Non è il caso di dire che l'immagine è stata in pochi minuti condivisa da diversi navigatori.