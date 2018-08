La struttura scolastica aveva ospitato dal 10 al 14 agosto alcuni dei migranti sbarcati a Catania la mattina di San Lorenzo, nella tragica traversata costata la vita a sei giovani, ed aveva subito piccoli danneggiamenti e soprattutto era stata sporcata in diversi ambienti. L'amministrazione comunale "seguendo l'iter procedurale - come precisa l'assessore alle politiche scolastiche Valentina Scialfa - ha predisposto la pulizia accurata degli spazi affinchè venisse riconsegnata ai dirigenti in condizioni ottimali dal punto di vista funzionale e igienico sanitario. Intendo chiarire - evidenzia ancora la Scialfa - che non abbiamo fatto nulla di straordinario, ma abbiamo solo seguito quanto previsto dalle procedure. C'è stata un'emergenza, come quella dei migranti, che è stata affrontata offrendo uno spazio per l'accoglienza, una volta superata questa fase abbiamo approntato tutti gli interventi di pulizia e manutenzione affinchè la Scuola fosse consegnata ai dirigenti nelle stesse condizioni in cui l'avevamo trovata.Pulizia profonda alle aule, della palestra e anche dell'area verde. Rimozione degli indumenti e dei rifiuti disseminati in giro. Disinfettato ogni ambiente in maniera accurata e corretta, in modo da garantire ambienti salubri e puliti agli alunni che tra poco rientreranno a scuola. Nei giorni scorsi gli operai hanno eseguito anche piccole riparazioni. Un banchetto è stato rimesso a nuovo, sono state sistemate le maniglie di alcune porte e alcuni vetri sono stati sostituiti in quanto erano rotti. L'intervento maggiore ha riguardato la palestra, la zona dove maggiormente vivono i migranti.Gli ambienti sono stati puliti in maniera approfondita e accurata e sono state effettuate le riparazioni necessarie. Devo dire - osserva - che è stato fatto anche qualche cosa in più"."Il merito va tutto a chi sta lavorando e mi riferisco agli operai che sono li per restituire la scuola pulita e in ordine per l'apertura del 16 settembre".