versa in condizioni di triste degrado e decadimento. Una situazione che forse rappresenta, più di ogni altra cosa, l’emblema di una città non più in auge, come, invece, vorremmo che tornasse ad essere.“Sono passati quasi tre anni – spiega attraverso una nota il Comitato SOS Bellini – da quella inaugurazione ‘forzata’ del 23 settembre 2010 e lo stato di degrado e di depauperamento (forse irreversibile) in cui versa il Giardino Bellini è sempre più impietoso e sempre più distante dalla sua antica e peculiare bellezza”. Simbolo del degrado, secondo il comitato sarebbe la casina del Principe Biscari “trasformata in una vera e propria cloaca dove chiunque può accedere e fare i propri comodi. Casina – prosegue la nota - che doveva essere già restaurata, così come prevedeva il progetto aggiudicato tramite gara d’appalto e costato molto di più di quanto finanziato dalla Unione Europea”. Ma non si hanno più notizie neanche, “del labirinto ipogeo del Biscari, che si snoda sotto la collina sud, in quanto anche questa struttura rientrava tra le opere da restaurare e dunque finanziate dall’Unione Europea”.“Altro scempio visibile – continuano – a tutti è il sottopassaggio in cemento armato (più volte vandalizzato anche in considerazione della sua mostruosità architettonica) non prevista dal progetto originario in quanto del tutto incompatibile con il Giardino storico e i conseguenti vincoli monumentali, ma edificata grazie ad una variante, rimasta sconosciuta a tutti per anni, presentata dalla progettista e – aggiungono - approvata dalla Sovrintendenza nel gennaio del 2010”.Un capolavoro di architettura liberty, distrutto 12 anni fa in un incendio doloso. Un fatto avvolto ancora nel mistero, sul quale più volte si è chiesto di far luce, e di accertare, soprattutto, eventuali responsabilità. Una vicenda sul quale è intervenuto, senza mezzi termini, Alfio Lisi dell’associazione ambientalista FreeGreenSicilia. “Sono trascorsi ben dodici anni – spiega in una nota – (era il 25 agosto del 2001) dall’incendio, da allora solo una cappa di complice e responsabile silenzio da parte delle Istituzioni pubbliche della città. Molte le futili dichiarazioni da parte dell’Amministrazione comunale”.“I macigni che incombono – prosegue Lisi – sulle verità dei fatti che hanno coinvolto in modo pesante la nostra città nei decenni trascorsi, se non rimossi in tempo, condizioneranno per sempre, come già avviene, la crescita sociale, morale e culturale della stessa, e dunque di ognuno dei suoi cittadini. Una pagina nera della nostra martoriata città, un ulteriore scheletro nell’armadio dell’ingiustizia, a cui le autorità devono dare tutte quelle risposte - conclude - che i cittadini attendono da dodici anni”.chiedono con fermezza alla nuova amministrazione, e al sindaco Bianco, che si faccia definitivamente luce sulla vicenda. Ma, soprattutto, che si istituisca una commissione d’inchiesta per i lavori mai finiti.Il sindaco Bianco insieme all’assessore D’Agata, infatti, hanno già effettuato un sopralluogo, per combattere lo stato di degrado in cui versa il giardino, mentre una squadra di operai forestali sarebbe già a lavoro. “I Catanesi – ha detto Bianco – sono addolorati nel vedere la Villa in queste condizioni. Speriamo che in tempi brevi possa tornare a ospitare concerti nel palco della musica e altri tipi di iniziative. Ma pensiamo anche, per esempio, ad aree di sgambamento per i cani. Certo, sarà importantissima la vigilanza – continua il sindaco - e per questo intendiamo coinvolgere delle associazioni di volontariato. Io comunque ho dato appuntamento a tutti esattamente il 13 settembre, per fare il punto sui progressi fatti. Intanto ho dato disposizione – conclude - di ripristinare il datario floreale”.