Si tratta del secondo colpo subito dal punto vendita in poco più di un mese. Uguali le modalità d'azione dei rapinatori. I due uomini hanno fatto irruzione con il volto coperto da casco integrale, dirigendosi subito verso le casse. Solo uno impugnava la pistola, che non ha esitato a puntare contro il dipendente che si trovava alla cassa, l'unica aperta. Pochi i clienti presenti a quell'ora, che approfittavano dell'orario continuato per fare la spesa.Il tempo di arraffare il denaro contenuto nel registratore di cassa e i due si sono dati alla fuga. 500 euro il bottino della rapina. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di uno scooter. I carabinieri, giunti sul posto poco dopo, avrebbero acquisito i nastri delle telecamere installate nel supermercato, in cerca di elementi utili per le indagini.