L’incidente è avvenuto all’altezza di piazza Stesicoro con la donna che è stata centrata in pieno ad una gamba dal pneumatico del pullman ed ha perso parecchio sangue. I soccorsi sono scattati immediati. La donna è rimasta riversa a terra ferita ed in stato di shock. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha prestato le cure del caso. Alcuni testimoni oculari dell’incidente parlano di una “scena straziante”. C’è chi ha provato personalmente a dare conforto alla 30enne in attesa dell’arrivo dei medici.che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. E’ stato interrogato anche l’autista dell’autobus che ha fornito la sua versione dell’episodio. La donna si trova ricoverata al Garibaldi.