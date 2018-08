nel Catanese. Erano su un'auto con altri due complici, riusciti a fuggire, che avevano poco prima assalito il supermercato della catena Fortè, rubando 500 euro in contanti. Le due indagate sono state sottoposte agli arresti domiciliari.Uno dei due banditi ha anche ferito alla testa un commesso colpendolo col calcio dell'arma. Una pattuglia di carabinieri ha intercettato la vettura in fuga e l'ha bloccata. Le donne sono state arrestate, mentre i due uomini sono scappati a piedi facendo perdere le loro tracce. Indagini sono in corso per la loro identificazione. (ANSA)