. A rimanere a terra, sull’asfalto, sbalzato via per diversi metri è il 41enne Antonino Santangelo. Le sue condizioni appaiono subito critiche: tuttavia, è cosciente tanto da comprendere che occorre attendere l’arrivo di un’ambulanza allertata da chi si trovava lì, sul posto. I medici del 118 arrivano repentinamente e dopo avere inizialmente soccorso l’uomo, cominciano la corsa verso il nosocomio biancavillese del Maria Addolorata. Il 41enne ha diverse ferite al mento ed al naso. Tuttavia, lo scontro patito nell’incidente sembrerebbe avergli procurato tutta una serie di gravi lesioni interne e nel corso del tragitto in ambulanza le sue condizioni peggiorano tanto da spirare una volta giunto in ospedale. Il cuore di Antonino Santangelo cessa di battere.La strada era stata liberata del tutto. Sembrerebbe che il 41enne stesse percorrendo la salita di via San Paolo sulla direttrice che porta al semaforo antistante il ponte in pietra, quando dalla adiacente via Dublino è sbucata un’auto: e lì, inesorabile, lo scontro. Antonino Santangelo lascia due figli.