A rivelare le ''spese folli'' dell'ente, i cui ultimi due bilanci sono finiti nel mirino della Regione che ha già chiesto chiarimenti, è il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. Gli acquisti in gioielleria sono segnati in uno scontrino emesso dal negozio nel 2009, che ha ricevuto il pagamento con un bonifico. Ma le spese non finiscono qui, ci sarebbero conti per ristoranti, caffè e social club. ''Sono stati fatti dei regali? a chi? Vogliamo saperlo, ma davvero in Sicilia dobbiamo avere gestioni di questo tipo? - si chiede il governatore - I teatri devono funzionare come qualsiasi ente pubblico, devono avere i bilanci a posto, una gestione limpida e adottare politiche di spending review in un periodo di crisi come quello che stiasmo vivendo''. Le spese del Teatro sono al vaglio della Ragioneria generale, che ha mosso i primi rilievi. Da alcuni giorni il Teatro catanese è al centro delle polemiche. Il personale rivendica il pagamento degli stipendi, ma il governatore chiarisce che il problema non è legato ai mancati contributi da parte della Regione. ''Abbiamo già dato al Teatro 300 mila euro, altri 200 mila li trasferiremo con le variazioni al bilancio - dice Crocetta - Ma è chiaro che la Regione non può assegnare risorse a chi non ha i bilanci in regola. I bilanci vanno messi a posto''. E intanto, la giunta ha deliberato la nomina di un commissario, Alessandra Diliberto. (FONTE ANSA)(Slc CGIL; Fistel Cisl; Libersind; Fials; uilcom UIL) "In tempi non sospetti ed in particolare nel febbraio 2010 i gravi fatti a cui ha fatto riferimento oggi il presidente Crocetta sono stati denunciati dalle OO.SS. Attraverso un voluminoso dossier inviato alla Procura della Repubblica di Catania puntualizzando che tali fatti sono relativi al periodo 2007-2009. Ci fa piacere,quindi, che finalmente la politica ne prenda atto solidarizzando con i lavoratori del Teatro Bellini che sono parte lesa . adesso che si e' squarciato il velo del silenzio. chiediamo al presidente Crocetta che la Regione Sicilia si costituisca parte civile nell' eventuale azione giudiziaria rispetto alla quale non si ha ancora ufficialmente nessun riscontro".