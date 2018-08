Le tre persone ferite sono tre componenti lo stesso nucleo familiare: madre e due figli piccoli, che sono rimasti intossicati per esalazioni da fumo in maniera non grave. Le fiamme sono divampate nella cameretta dei bambini nell'abitazione di una una palazzina a tre elevazioni. La prima a intervenire è stata la donna che ha portato in salvo i figli e ha cercato di spegnere le fiamme, che sono state poi domate dai vigili del fuoco. Il rogo ha interessato soltanto la cameretta dei bambini e non avrebbe compromesso la stabilita' della struttura. (FONTE ANSA)