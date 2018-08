La spada di damocle rappresentata dal dissesto finanziario, non ancora scongiurato, e le numerose problematiche sociali e occupazionali che caratterizzano la realtà etnea, sembra dunque abbiano spinto i politici locali a bandire atteggiamenti di scontro per trovare una comunione di intenti.comunale, Nuccio Condorelli che spiega a LivesiciliaCatania le motivazioni alla base delle recenti scelte degli esponenti della coalizione di centrodestra che, a cominciare dall'elezione del presidente del Consiglio, sembrano orientate a una fitta collaborazione.Questa sorta di intesa tra maggiornanza e opposizione nasce prima dell'avvio dei lavori d'aula. Si tratta di un'assunzione di responsabilità che abbiamo fatto noi dell'opposizione ma anche gli esponenti della maggioranza. Questo non significa che non ci saranno differenze all'interno delle due coalizioni e che non ci batteremo per le questioni ritenute importanti, ma si cercherà di evitare scontri sterili per portare a compimento ciò che ha avviato l'amministrazione precedente.In particolare sui grandi temi, il Piano regolatore, ad esempio, non ha senso cercare lo scontro e la polemica sterile, ma bisogna costruire e lavorare per il bene della città. Noi ci auguriamo che l'amministrazione, grazie al sostegno dell'opposizione, riesca a portare avanti i temi fondamentali.Sono molto soddisfatto perchè siamo riusciti a trovare una sintesi e un accordo istituzionale. Le commissioni che sono andate all'opposizione, inoltre, sono anche importanti e di un certo peso politico e questo ci consentirà di lavorare pienamente insieme alla maggioranza. L'obiettivo è stato raggiunto anche grazie ai capigruppo dell'opposizione, che sono stati davvero eccezionali nel trovare l'accordo all'interno dei rispettivi gruppi, grazie al presidente Francesca Raciti e ai capigruppo di maggioranza. Un ringraziamento inoltre devo riservarlo a Giuseppe Castiglione, coordinatore del Pdl, che ha supervisionato tutta l'operazione.