A frotte si scatenano le voci di mercato sui pezzi pregiati del Catania. Ed a turno è toccato un pò a tutti. Il penultimo in ordine di tempo era stato Bergessio: per ultimo tocca adesso a Pablo Barrientos. E questa volta a differenza di tante altre, il presidentissimo etneo prende la situazione di petto:E se qualcuno non ha ancora ben chiara la situazione, ci pensa lo stesso patron a rafforzare senza mezzi termini:''Il mercato si è chiuso il 10 agosto per i giocatori che rientrano nel progetto tecnico e che non andranno via - aggiunge il Pulvirenti oggi in Figc per il consiglio federale -. Sono voci assolutamente infondate, qualche operazione la faremo in entrata e in uscita ma non riguarda questi giocatori". Il plurale "questi" è riferito, guardacaso, proprio a Gonzalo Bergessio.Fate le vostre considerazioni''. Infine, il patron dei rossoazzurri torna sulla sconfitta alla prima di campionato:''Abbiamo fatto bene, non meritavamo di perdere e il risultato per quello che si è visto in campo è bugiardo''. Adesso, concentrazione massima per la sfida di domenica contro l'Inter al Massimino. La Fiorentina è ormai acqua passata.