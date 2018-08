Della prima Commissione, Bilancio, fanno parte Lanzafame, Vanin, Petrina (Con Bianco per Catania), Notarbartolo (PD), Saverino (Il Megafono), Musumeci, Arcidiacono (Articolo 4), Sgroi (PDL), Parisi, Barresi (Grande Catania), Messina A.(Tutti per Catania); della Seconda, Aziende Municipalizzate, Failla, Lanzafame, Spadaro (Con Bianco per Catania), Vullo (PD), Marco (Il Megafono), Lombardo, Viscuso (Articolo 4), Pellegrino, Sgroi (PdL), Anastasi (Grande Catania), Bosco (Tutti per Catania); della Terza, Trasporti, Sofia, Catalano, Porto (Con Bianco per Catania), Zappalà (PD), Trichini (Il Megafono), Balsamo (Articolo 4), Saglimbene, Tringale (PdL), Parisi, Castiglione (Grande Catania), Bosco (Tutti per Catania); della IV, Urbanistica, Failla, Lanzafame, Porto (Con Bianco per Catania), D'Avola (PD), Gelsomino (Il Megafono), Musumeci, Arcidiacono (Articolo 4), Marletta (Pdl), Castiglione, Mirenda (Grande Catania), Manara (Tutti per Catania); della V, Lavori Pubblici, Catalano, Spadaro, Crocitti, Mastrandrea (Con Bianco per Catania), Notarbartolo (PD), Saverino (Il Megafono), Tempio (Articolo 4), Pellegrino, Saglimbene (PdL), Anastasi (Grande Catania), Messina A. (Tutti per Catania); della VI, Commercio, Ragusa (Con Bianco per Catania), D'Avola (PD), Bottino, Gelsomino (Il Megafono), Balsamo, Nicotra (Articolo 4), Marletta, Sgroi (PdL), Barresi, Mirenda (Grande Catania), Manara (Tutti per Catania); della Settima, Pubblica Istruzione e Cultura, Mastrandrea, Crocitti, Spadaro (Con Bianco per Catania), Notarbartolo (PD), Marco (Il Megafono), Tempio, Nicotra (Articolo 4), Messina M., Tringale (PdL), Mirenda (Grande Catania), Giuffrida (Tutti per Catania); dell’Ottava, Servizi sociali, Ragusa, Petrina (Con Bianco per Catania), Vullo (PD), Marco, Trichini (Il Megafono), Viscuso, Tempio (Articolo 4), Pellegrino, Marletta (PdL), Anastasi (Grande Catania), Manara (Tutti per Catania); della Nona, Tributi, Catalano, Porto, Sofia (Con Bianco per Catania), Zappalà (PD), Saverino, Bottino (Il Megafono), Nicotra (Articolo 4), Tomarchio, Saglimbene (PdL), Chisari (Grande Catania), Bosco (Tutti per Catania); della Decima, Personale, Crocitti, Vanin, Mastrandrea (Con Bianco per Catania), Vullo (PD), Bottino (Il Megafono), Lombardo, Balsamo (Articolo 4), Tomarchio, Messina M. (PdL), Castiglione (Grande Catania), Giuffrida (Tutti per Catania); della Undicesima, Statuto, Sofia, Failla (Con Bianco per Catania), Zappalà (PD), Gelsomino (Il Megafono), Arcidiacono, Lombardo (Articolo 4), Tomarchio, Messina M. (PdL), Chisari, Barresi (Grande Catania), Messina A. (Tutti per Catania); della Dodicesima, Pace, Vanin, Petrina, Ragusa (Con Bianco per Catania), D'Avola (PD), Trichini (Il Megafono), Musumeci, Viscuso (Articolo 4), Tringale (Pdl), Chisari, Parisi (Grande Catania), Giuffrida (Tutti per Catania).