Nelle segreterie dei partiti si dialoga, anche se è ancora presto, sui possibili candidati da inserire nella rosa dei papabili a diventare il successore di Nino Garozzo. E tra gli addetti ai lavori, le ipotesi in campo sono diverse.Un interrogativo che potrebbe significare percorsi completamente diversi. La possibile divisione significherebbe presentare due candidati: uno "ufficiale" del Pdl e si fa largo il nome die un altro appoggiato da una lista civica e anche in questo caso c'è chi giocherebbe la cartadai vertici regionali del Popolo delle Libertà arrivare l'invito a candidarsi al deputato e coordinatore provinciale: il Pd, senza Udc, potrebbe puntare ad una candidatura espressione del centrosinistra tradizionale (Pd, Sel, Comunisti italiani, Megafono e liste civiche) da scegliere attraverso lo strumento delle primarie., avrebbe già pronto un proprio candidato e tra i papabil ci sono. Una ipotesi privilegiata dal Megafono che si fa forte delle esperienze vincenti di Catania e Aci Sant'Antonio. Su questo terreno però i giochi sono del tutto aperti, quindi le indiscrezioni non portano nomi, anche se ci sono idee precise sul profilo della persona da mettere in campo. L'identikit è quello di un candidato giovane, ma al contempo esperto amministrativamente, ma si potrebeb puntaare anche su una personalità esterna ai partiti. Tra i nomi,, Vice Capo di Gabinetto Vicario del Presidente Crocetta ecoordinatore per Acireale del Movimento Il Megafono. Entrambi, però, hanno già, garbatamente, fatto sapere di non essere interessati.