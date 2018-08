E' successo ieri sera davanti agli occhi attoniti di chi aveva scelto di mangiare una pizza fuori casa. Prima un'accesa discussione tra il titolare di un locale di Trecastagni e il 45 enne (R.A.T le iniziali) che è degenerata in rabbia e violenza. Un raptus omicida che poteva finire in tragedia se uno dei clienti non avesse repentinamente chiamato il 112 avvertendo che fuori dalla pizzeria era in corso un accoltellamento.La vittima, un 43enne di San Giovanni La Punta, è stato trasportato al Cannizzaro. La prognosi per le ferite all'addome è di 30 giorni. Dalle dichiarazioni dell'arrestato e dai racconti del titolare della pizzeria sembrerebbe che dietro la lite ci sarebbero problemi di natura economica.