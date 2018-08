dove furono ospitati, all''ndomani del tragico sbarco del 10 agosto, diverse decine di migranti. "Così come previsto - ha detto l'Assessore -provvederemo in tempi brevissimi al ripristino delle condizioni igieniche dell'edificio con una accurata pulizia in vista dell'apertura della scuola. Nel frattempo sono stati riparati i piccoli danni riscontrati".ha incontrato il preside della Doria, Santo Molino, e i componenti del Consiglio d'stituto, rassicurandoli sui tempi brevi dei lavori.