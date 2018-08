Un'ipotesi lanciata nei scorsi giorni da LiveSiciliaCatania e che il senatore Antonio Scavone, reggente della sezione catanese del movimento di Raffaele Lombardo, non esclude affatto: “Perché no? Sono tra coloro – ha dichiarato- che potrebbero chiedere, e a ragione, anche una candidatura”. Scavone si auspica però un ritorno in campo del leader di Grammichele: “La politica in questi anni è stata svilita in attacchi personali e lui – sottolinea- ha subito più di altri”.“Forse sulla stampa locale. Le assicuro che abbiamo avuto decine di rilanci a livello nazionale. Noi, più che un congresso, abbiamo di fatto svolto un comitato federale allargato ai rappresentanti dei vari movimenti autonomi europei. É stato un momento decisamente importante”.“È presto per parlarne ora. Non voglio esagerare, ma ci accoglierebbero tutti. Con questo meccanismo elettorale il nostro contributo può essere determinante per chiunque. Il quadro nazionale, al momento, sembra però che debba essere riscritto. Noi punteremo a fare una rete di realtà autonomiste e territoriali, secondo quella che è la posizione per cui esistiamo e anche quella per cui abbiamo determinato la nostra presenza al Senato”.“Voglio ricordare che nell'ultimo decreto del fare sono state accolte alcune attività legislative nostre. Si pensi al piano per il sud, ma anche alle infrastrutture, dove il mezzogiorno era stato praticamente escluso. Possiamo dire che in questo momento ci siamo guadagnati un certo rispetto, anche da parte del governo Letta, per la nostra rigida posizione autonomista”.“Certo, questa è una possibilità. Con loro abbiamo ottimi rapporti, ci siamo ritrovati a votare in alcune situazioni assieme. Loro credono insieme a noi nella necessità di una riorganizzazione in chiave autonomista e federale del paese e in una Europa che deve diventare sempre più politica e federale e che deve riprendere inoltre il suo cammino contro la pervasività del regime franco-tedesco che ci ha condizionato in maniera particolare”.“Bianco ha appena iniziato. Da cittadino confido molto nel lavoro di una persona di grande esperienza. Dal punto di vista politico, come si sa, abbiamo sin dal primo momento proposto un dialogo di tipo istituzionale, senza contrapposizioni acefale. I diciotto consiglieri comunali dell'opposizione, infatti, hanno votato compatti per la presidenza della Raciti. Qualche voto, però, è venuto a mancare da qualche altra parte”.“Mi auguro come cittadino che Bianco possa superare alcune frizione presenti all'interno della sua coalizione”.“Non mi risulta. Mi risulta invece che i nostri siano molto sereni e collaborativi. Catania in questo momento ha bisogno di grande impegno politico in favore di tutti i cittadini”.“È stata una sua iniziativa. Infondo, tutte le cose che si fanno danno la sensazione che ci sia movimento all'interno dell'amministrazione. Dall'altra, sono particolarmente affezionato al progetto di riorganizzazione della circonvallazione in favore di una circolazione continua e lenta: fu mio e fu finanziato quando io ero assessore ai lavori pubblici”.“Lo conosco bene e conosco la sua serietà. Lui ha dichiarato ufficialmente che non intende ricandidarsi. Mi auguro invece, dall'alto dell'esperienza maturata e della sua leadership, che non mancherà il suo contributo d'idee. Oggi viviamo in un contesto dove la politica è stata svilita in favore di contrapposizioni e di attacchi alla persona. Credo che lui abbia subito più degli altri. Spero dunque che non ceda alla tentazione di ritirarsi dalla politica”.“Perché no? Sono tra coloro che potrebbero chiedere, e a ragione, anche una candidatura”.“Evidentemente Leanza, che ha ideato questa componente, mettendo assieme dei consiglieri comunali e forse qualche deputato regionale, pensa di poter giocare una propria partita, di determinare una occasione anche per loro. Gli auguro il meglio”.“Non ho mai fatto alcuna dichiarazione su questa vicenda per la quale la Procura non mi ha indagato, ma anzi mi ha sentito come testimone essendo stato io il Direttore generale della legislatura che ha preceduto quella in cui si è fatto il Pta. Posso approfittare di questa sede per fare una precisazione”.“Io sono stato Direttore generale dell'Asp fino al 31 agosto del 2009, credo che il finanziamento per quest'opera sia arrivato alla fine del 2009 e l'appalto alla fine del 2010. Basterebbe ricordare solo queste tre condizioni per assentire quello che era stato il percorso investigativo della procura che non aveva mai pensato di considerarmi tra i possibili imputati. Poi è avvenuto che probabilmente il gip ha fatto una sua ricostruzione”.“Affatto, io rispetto la giustizia e i singoli magistrati che si sforzano di accertare la verità. E mi ritengo assolutamente estraneo a questa vicenda. Per quanto mi riguarda c'è assoluta serenità e estraneità”.“Dalle carte che ho visto, il direttore generale di allora e l'ente che si è proposto di realizzare questa cosa, volevano mettere in campo una cosa assolutamente innovativa. Probabilmente, stando in buona fede, non avranno considerato il percorso amministrativo che si sarebbe dovuto svolgere. Dettaglio che il giudice ha ritenuto fondamentale. Mi sembra che il tutto sia da inquadrare come un peccato veniale, sul piano amministrativo, del mio successore”.“Per quanto mi riguarda ero tornato già da un anno a fare il primario e il capo dipartimento, quindi lontano da certe vicende amministrative”.