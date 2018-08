Nell’ambito del cartellone di eventi estivi “Riposto Summer Events”, allestito dal sindaco di Riposto Enzo Caragliano e dall’assessore al Turismo e allo Spettacolo Gianfranco Pappalardo Fiumara, l’associazione artistica “Sfumature d’Arte” organizza nella centralissima piazza del Commercio, dalle ore 9 alle ore 24, un mercato agricolo e biologico a filiera corta e uno di artigianato locale.L’obiettivo è quello di promuovere relazioni tra produttori e consumatori basate su un consumo critico e consapevole e sull'attenzione verso l'ambiente. Per incentivare l’acquisto dei prodotti, gli organizzatori sorteggeranno, tra tutti coloro che effettueranno acquisti superiori a venti euro, un volo su un aereo ultraleggero.Faranno da contorno alla manifestazione per l’intero fine settimana una serie di eventi. Venerdì 30 agosto alle 20 e 30 si esibiranno gli allievi della scuola di ballo “Stelle nascenti”.Spazio alla musica, invece, sabato 31 agosto con il concerto dei “Ciauda” che, a partire dalle 21, inonderanno il lungomare ripostese con le loro sonorità folk e mediterranee.Per il gran finale, domenica 1 settembre, ricco il programma di manifestazioni. Alle 18 e 30 si inizierà con l’esibizione degli allievi della scuola di ballo “Patanè”; alle 20 e 30 si proseguirà con una dimostrazione di Body painting a cura dell’associazione “Sfumature d’arte”; e infine alle 21 e 30 previsto uno spettacolo di danze orientali organizzato dalla scuola di ballo “Eshta”.L’associazione animalista ripostese Arca sarà presente nel fine settimana con un proprio stand, dove sarà possibile adottare gratuitamente ciuccioli di cani e gatti. Il 30 agosto, inoltre, dalle 10 alle 12, i veterinari dell’Asp di Giarre saranno a disposizione per l’inserimento gratuito di microchip nei cani.E intanto prosegue con successo sul lungomare di Riposto la Fiera e Mostra dell’Artigianato del Porto dell’Etna. Tantissimi i visitatori che da venerdì scorso hanno affollato i numerosi stand della Fiera, che rimarrà aperta al pubblico fino all’1 settembre.