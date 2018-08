Il Catania, nonostante esca comunque a testa alta, viene ridimensionato da titoloni a favore dei padroni di casa. Ci può stare. Ma vale la pena evidenziare che i ragazzi di Maran non hanno affatto sfigurato. Anzi. Veniamo, allora, alla rassegna stampa:Gazzetta dello Sport:Corriere dello Sport:Tuttosport:Capitolo pagelle. Monzon ha steccato ma occorre dargli tempo. Da rivedere anche Tachtsidis mentre Barrientos, Leto e Bergessio hanno avuto il merito di illuminare, e non poco, il Franchi di Firenze al cospetto di un pubblico che ha sostenuto i suoi sino all’ultimo. Intimorito anche da un Catania che, comunque, non si è mai nascosto. Ci si rivedrà al ritorno.Gazzetta dello Sport: 6; Corriere dello Sport: 5.5; Tuttosport 6; La Sicilia 6.Gazzetta 6; Corriere 6.5; Tuttosport 6; La Sicilia 6.5.Gazzetta 5; Corriere 6; Tuttosport 6; La Sicilia 6.5.Gazzetta 6; Corriere 5.5; Tuttosport 6; La Sicilia 6.5.Gazzetta 4; Corriere 5; Tuttosport 4.5; La Sicilia 5.Gazzetta 5.5; Corriere 6; Tuttosport 6; La Sicilia 6.Gazzetta 5.5; Corriere 6; Tuttosport 5.5; La Sicilia 6.5.Gazzetta 5.5; Corriere 5; Tuttosport 5.5; La Sicilia 6.Gazzetta sv; Corriere sv; Tuttosport sv; La Sicilia sv.Gazzetta 5; Corriere 6.5; Tuttosport 5.5; La Sicilia 6.Gazzetta 6.5; Corriere 7; Tuttosport 6.5; La Sicilia 6.5.Gazzetta 6; Corriere 7; Tuttosport 5.5; La Sicilia 6.Gazzetta sv; Corriere sv; Tuttosport sv; La Sicilia sv.Gazzetta 5.5; Corriere 5.5; Tuttosport 5; La Sicilia 6.Gazzetta 5.5; Corriere 6.5; Tuttosport 5; La Sicilia 6.Ormai quasi del tutto definito il passaggio didal Siviglia al Catania. L’affare si starebbe chiudendo sulla base di 1,6/1,7 milioni di euro con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’annuncio dell’arrivo del 27enne centrocampista, a scanso di equivoci italiano doc, potrebbe arrivare già nelle prossime ore.