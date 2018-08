E' la storia che sarà messa in scena da 'Teatro Mediterraneo' con lo spettacolo 'I meneni', denominazione degli abitanti di Mineo, scritto dal drammaturgo Massimiliano Perrotta e diretto dal regista Walter Manfrè. Lo spettacolo andrà in scena domenica prossima, alle 21, al centro interculturale Giovanni Paolo II. L'iniziativa, promossa dal consorzio Sol.Calatino e dal Consorzio dei Comuni 'Calatino Terra d'Accoglienza' , è il frutto di un workshop di 7 giorni in cui attori professionisti, cittadini del territorio e migranti ospiti del Cara di Mineo.; il ritratto antropologico e culturale di una comunità in trasformazione, con un filo di mistero che lega le diverse ''stanze'' dello spettacolo. La commedia è interpretata dagli attori Orazio Alba, Matilde Masaracchio, Roberto Pensa, Sergio Spada e Luana Toscano. La realizzazione delle scenografie è a cura di Sara Nussberger e di quindici ospiti del Cara di Mineo. ''L'intento - spiega il sindaco di Mineo, Anna Aloisi - è quello di promuovere il pluralismo e la diversità come opportunità di crescita umana, ponendo quale scopo fondamentale quello di affrontare il crescente multiculturalismo derivante dal processo di migrazione afferma''.