, il network dei media universitari italiani (www.ustation.it/cosastudio). L'App (per i sistemi Android) contiene un originale motore di ricerca, il simulatore dei test di accesso e i consigli per trovare, in pochi e semplici passaggi, il corso di studi universitario più adatto alle proprie attitudini.Francesco Grasso (42 anni, progettista software, webmaster di Ustation.it), Davide Agostini (30 anni, laureato in Informatica) e Milena Aliberti (29 anni, laureata in Informatica, ha sviluppato il simulatore dei test d’ammissione all’università).Più in dettaglio, “Cosa Studio” contiene:- un motore di ricerca che permette di trovare il corso di laurea in base alla disciplina preferita, alla città in cui si vuole studiare e al tipo di scuola che si è frequentata. In tre semplici passaggi, le future matricole troveranno gli atenei e i corsi di laurea più adatti tenendo conto degli studi fatti e delle proprie esigenze, attitudini e desideri.- un simulatore dei test d'ammissione (in collaborazione con AlphaTest) per esercitarsi in vista delle imminenti prove per l'accesso ai corsi di studio a numero programmato. Si può scegliere tra il training per specifiche aree disciplinari, e la vera e propria simulazione del test di accesso, con la composizione dei quiz così come stabilito a livello ministeriale e il timer del tempo a disposizione.- l'Universitometro, la speciale classifica degli atenei italiani che mette a confronto i principali ranking con quello creato dagli stessi utenti, che possono esprimere il proprio giudizio tramite il voting on line su didattica, strutture e ricerca di ciascun ateneo.E ancora: consigli utili, notizie, informazioni sui corsi di laurea e sulle Università italiane.Cosa Studio è un’App prodotta da Ustation.it, uno dei primi progetti sostenuti dal programma Working Capital di Telecom Italia, già nel 2009.