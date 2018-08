I nuovi sbarchi sulle coste della nostra isola, che certamente non sono passati inosservati al popolo siciliano, stanno destando tra gli addetti ai lavori grande apprensione in materia di Ordine, Sicurezza e Igiene Pubblica. Il SIULP, il maggiore sindacato del comparto sicurezza, forte della rappresentatività del personale della Polizia di Stato, continua incessantemente a rappresentare alle Autorità le perplessità sulla gestione del fenomeno e sulle condizioni in cui le Forze dell’Ordine sono costrette a lavorare per fronteggiare l'emergenza, con limitatissime risorse economiche e la cronica carenza di uomini e mezzi.mantenere i riflettori accesi sulla emergenza sbarchi, continuare a sensibilizzare le Autorità affinché siano concessi i mezzi per fare fronte alle urgenze igienico sanitarie (non poche sono, infatti, le segnalazioni di infezioni da scabbia e tubercolosi) senza trascurare il problema legato alla sicurezza degli operatori, lo ribadiamo baluardo di legalità e di umanità in questa brutta storia, quasi da migrazione biblica".Le dotazioni di uomini e di mezzi non sono sufficienti per affrontare un così elevato numero di arrivi e le strutture improvvisate dei centri di accoglienza temporanei non sono assolutamente idonee a ospitare così tanti uomini, spesso di etnie diverse, che giungono già provati nel fisico e nel morale, in fuga da guerre fratricide e che approdano sulle nostre coste il più delle volte solo per ripartire alla volta del Nord Europa per ricongiungersi ai propri nuclei familiari.cercando solo di limitare i danni ma senza contrastare adeguatamente all’origine le organizzazioni criminali, i negrieri del duemila, che indirizzano i flussi migratori verso le nostre coste con il solo proposito di arricchirsi sulla pelle degli uomini.mentre il limite massimo previsto è di 2000 ospiti, vi sono soltanto 30 appartenenti alle forze dell’ordine preposti alla loro vigilanza (in media un poliziotto ogni 120 ospiti) le considerazione sorgono spontanee; per non parlare dei costi: 30.00 euro al giorno in media per il mantenimento di ogni singolo ospite (quindi più ospiti più entrate!); a tutto ciò bisogna aggiungere i costi dell’indotto che è consequenziale: spese carburante per raggiungere il sito, spese di vitto e alloggio per le persone in trasferta in detta località., inventandosi soluzioni ad ogni nuovo taglio che il "governo" di turno escogita a discapito della sicurezza di tutti, anche oltre i confini della nostra Sicilia., - conclude la nota - prima o poi, i centri di accoglienza imploderanno e le rivolte (spontanee e/o pilotate) lasceranno sul campo morti e feriti col solo risultato che le brave persone e i delinquenti, senza distinzione alcuna, si sposteranno verso un altro sito e noi non avremo gestito l'emergenza, ma solo assistito al transito organizzato da gente senza scrupoli sulla pelle dei poveretti (e i poliziotti saranno tra questi).