La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di una donna condannata per minaccia dal giudice di pace di Acireale; decisione poi confermata dal Tribunale di Catania. La donna ha impugnato la sentenza dei Tribunale e la Cassazione lo ha rigettato, giudicandolo al limite dell'inammissibilità."E' del tutto coerente, oltre che conforme ai principi pacificamente affermati da questa sezione, l'affermazione dell'esistenza del reato di minaccia e l'esclusione dell'aggravante, poiché nel reato di minaccia è essenziale la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi in concreto"."per cui appare del tutto logica la motivazione con cui tale aggravante è stata esclusa, in considerazione del fatto che le parole furono pronunciate nel corso di una banale lite tra coniugi separati". (FONTE ANSA)