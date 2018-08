Numeri che emergono dalle inchieste della Direzione Distrettuale Antimafia etnea che coordina le varie indagini sugli sbarchi delle procure di Modica, Siracusa e Catania. "Il giro d'affari è di 400 mila euro a viaggio - dichiara a LiveSiciliaCatania il procuratore aggiunto Michelangelo Patanè - per queste organizzazioni criminali che sono ben strutturate e radicate nei Paesi del Nord Africa. Per quanto riguarda gli ultimi sbarchi che hanno interessato le nostre coste si tratta di organizzazioni egiziane".Nulla di improvvisato. Il procuratore aggiunto Michelangelo Patanè e Lucio Setola, sostituto della Dda che si è occupato delle ultime inchieste relative agli sbarchi del 10 e del 19 agosto, scattano una fotografia precisa di come operano queste organizzazioni criminali. Una vera struttura di impresa: le basi logistiche sono le città portuali dell'Egitto. La prima fase è quella di raccolta dei migranti che vogliono "scappare", una volta raggiunto un certo numero di persone, si prepara il carico per la nave (cosiddetta) madre. "Di solito i migranti - spiega a LiveSiciliaCatania Setola - vengono sistemati nella stiva dell'imbarcazione in modo da sfuggire ai controlli aerei sul Mediterraneo". Il natante (20 - 26 metri) si ferma nelle acque internazionali dove avviene il trasbordo sui piccoli pescherecci che servono a far raggiungere le coste siciliane. I "barconi" sono pilotati dagli scafisti, mentre i vivanderi si occupano di rinfocillare i "passeggeri". A gestire il trasporto dalla nave madre al porto siciliano sono solitamente altre organizzazioni formate da stranieri che vivono in Italia e che fanno partire le imbarcazioni proprio dalle nostre coste.Esistono due i punti di raccolta in Nord Africa per l'immigrazione clandestina via mare: Egitto e Libia. "Si lavora per etnie - spiega ancora il sostituto procuratore della Dda Lucio Setola - siriani e egiziani partono dai porti dell'Egitto, mentre i cittadini della parte subsahariana si imbarcano dalle città libiche. Siracusa e Catania sono destinazioni delle organizzazioni egiziane, mentre la Libia punta sull'isola di Lampedusa".Il procuratore aggiunto Michelangelo Patanè non ha peli sulla lingua: "Questo commercio che è estremamente vantaggioso per queste organizzazioni crimininali - dichiara - dovrebbe essere stroncato dal nascere, dovrebbero essere le autorità statali di questi Paesi che dovrebbero impedire questi viaggi che molte volte hanno come epilogo la morte per alcuni dei migranti. E quindi una collaborazione, visto che probabilmente non ve n'è alcuna, da parte delle autorità locali del Nord Africa sarebbe auspicabile".L'isola rappresenta per molti dei migranti solo un punto di addrodo e di passaggio, un ponte verso i Paesi del Nord Europa. L'Unione Europea, però, stabilisce che è la nazione dove avviene lo sbarco che deve occuparsi dell'identificazione e deve prendersi carico dell'immigrato. In questo "periodo di transito" agiscono altre organizzazioni formate da stranieri che operano in Sicilia. I migranti vengono contattati e sistemati in nascondigli in attesa di ricevere i documenti falsi per poter raggiungere gli stati dell'Europa settentrionale. "Un documento falso - spiega Setola - può costare dai 2 mila e 3 mila euro. Il ritorno economico, dunque, si aggira su grandi cifre". Esiste poi un altro segmento in cui è ben visibile una mano criminale ed è quello che riguarda invece i gruppi di migranti che scelgono di restare in Sicilia. Qui si innesca il fenomeno del "capolarato": i clandestini vengono nascosti in baracche di campagna e diventano manolavanza per l'agricoltura. Molte volte attraverso il lavoro "in nero" i migranti pagano i debiti che hanno con l'organizzazione criminale per il viaggio. "Nella maggior parte dei casi - aggiunge il sostituto della Dda - si tratta di organizzazioni che nascono e muoiono in un arco di tempo breve".I cadaveri della Playa di Catania hanno inorridito il mondo intero. Sei giovani vite spezzate a pochi metri dalla pattigia solo perchè non sapevano nuotare. Tutto parte da quel tragico San Lorenzo, la procura di Catania lavora e in poche ore ferma due minorenni, ritenuti i vivandieri del peschereccio, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. (Uno dei due provvedimenti non è stato convalidato). Il 19 agosto un nuovo sbarco ha interessato Catania e tre scafisti sono finiti in manette.Il procuratore aggiunto Michelangelo Patanè è chiaro: "Da queste due indagini non ne sono emersi. Si tratta come detto di organizzazioni egiziane che operano direttamente dal Nord Africa". Lucio Setola della Dda apre scenari futuri: "L'attenzione comunque rimane alta. Il nostro ufficio, come altri in Sicilia e nel Sud Italia, non tralasciano l'eventuale interesse della criminalità organizzata a sfruttare questi viaggi per trasportare altra merce, come armi e droga. Al momento però non si sono elementi di riscontro su questa ipotesi".Il plauso della procura di Catania, guidata dal procuratore Giovanni Salvi, va al grande lavoro delle forze dell'ordine e delle associazioni di volontariato nel corso delle operazioni di sbarco del 10 e 19 agosto.- al lavoro degli uomini della Questura, in particolare della Squadra Mobile, dei Carabinieri, in prima linea i militari della Compagnia di Fontanarossa, alla Guardia di Finanza, con i nuclei aerei, alla Guardia Costiera, ai Vigili del Fuoco e al 118. Hanno lavorato senza sosta e senza guardare i propri turni. Fondamentale anche l'impegno delle varie associazioni di volontariato, come la Croce Rossa, che hanno operato per ore e ore nonostante il grande caldo e fosse periodo di vacanze. Senza questa sinergia e collaborazioene - conclude - non si potrebbero raggiungere certi risultati".