E’ accaduto la notte scorsa con ignoti che hanno agito approfittando del favore delle tenebre e del fatto che quella strada non sia frequentatissima. Di sicuro c’è che il proprietario del distributore di benzina recatosi alla buon’ora, come ogni mattina, al rifornimento ha trovato la macchinetta mangiasoldi distrutta: squarciato e portato via il denaro contante che si trovava all’interno. Possibile, che alla fine, i soldi arraffati non siano stati tantissimi. L’impressione è, infatti, che nell’operazione condotta con la fiamma ossidrica buona parte dei soldi possa essere andata addirittura bruciata. Sul fatto indagano i carabinieri della compagnia di Paternò.i cui hard disk, però, qualche mese fa erano stati utilizzati dagli investigatori per far luce su un altro episodio criminale.