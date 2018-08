E stando alle rassicurazioni, operatori e personale addetto sarebbero già a lavoro. A seguito del drammatico sbarco del 10 agosto scorso, infatti, alcuni migranti di origine siriana, furono ospitati proprio all’interno dei locali dell’istituto comprensivo. Attualmente, i migranti sono già stati trasferiti altrove, ma molte mamme e residenti del quartiere, hanno manifestato il timore, che in vista dell’imminente inizio delle scuole, fossero necessari nuovi interventi di disinfestazione e pulizia.“Già durante i giorni – dichiara Romano a LiveSiciliaCatania – in cui i migranti si trovavano all’interno dell’istituto, avvenivano regolarmente tutte le operazioni di pulizia, grazie agli operatori della Multiservizi e del Comune. Mi sono attivato sin da subito – aggiunge – e ho personalmente scritto all’ufficio ecologia, i cui operatori sono già a lavoro. Quindi, non c’è motivo per cui stare in pensiero, i locali saranno riconsegnati in condizioni igienico-sanitarie ottimali, e le mamme a settembre potranno portare i loro bambini a scuola, in totale serenità. Con la nuova amministrazione – conclude – non ci saranno di questi problemi”.