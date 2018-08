E da rivedere c'è anche l'azione che ha portato al vantaggio di Rossi: “C’è rammarico per una partita che abbiamo giocato bene. Siamo stati costantemente pericolosi. Alcuni errori potevamo evitarli: secondo me, sul primo gol c’era un tocco di mani di Aquilani. Ed allora, qualche rammarico rimane ancor di più. Ma abbiamo risposto bene. Una prova di generosità che però non ha portato punti. Torniamo a casa convinti di avere fatto delle cose buone. Leto? Era fermo da due anni: ci ha dato una grande mano. La squadra è rimasta sempre corta ed abbiamo concesso pochissimo alla Fiorentina”.“Maxi si sta allenando bene ed al di là di quello che succederà da qui alla fine del mercato, lui sta lavorando bene. Anche oggi è entrato in partita ed ha fatto bene. Si sta impegnando con sacrificio e questo è quello che più conta per me”.Ma tant'è: “E’ stata una partita soffertissima e complicata. Faccio i complimenti al Catania e non perchè sono un ex. Sul finire della partita loro sono stati anche molto “fisici” e faccio davvero i complimenti agli avversari di questa sera perchè hanno dimostrato di giocare un buon calcio e di avere un’ottima organizzazione”.