da oggi, è a tutti gli effetti alla guida del Nucleo Speciale Privacy di Roma. A succedere a Gazzani, c’è il colonnello Roberto Manna: 46 anni, originario della provincia di Caserta, sposato e padre di due figli. Ed alla presenza del Generale Ignazio Gibilaro, Comandante Regionale (e già alla guida dei vertici di piazza San Francesco di Paola), il picchetto che ha sancito il passaggio di consegne.Tutto questo grazie all'opera instancabile dei nostri uomini. Tre anni indimenticabili: posso solo dire che siamo il comando provinciale con i risultati più significativi tra i comandi interregionali. E questo è stato il Comando nel quale ho ottenuto più soddisfazioni. Ringrazio anche la stampa che ci ha sempre seguiti con obiettività. Auguro al mio collega e successore, Comandante Manca, grande fortuna”.“Da parte mia c’è tanta voglia di lavorare e di dare il massimo contributo. Sono orgoglioso di essere qui a Catania”.“Al Colonnello Gazzani tutta la mia stima. So quanto è difficile e complicato lavorare a Catania: ma so anche quanto sia bello e costruttivo. Un enorme in bocca al lupo, allora, a Gazzani che conosco da trentadue anni e che va a rafforzare un reparto speciale della Guardia di Finanza. Un grande augurio anche a Manna: a lui il compito, non semplice, di far comprendere che le Fianme Gialle operano per lo sviluppo del territorio. Occorre eliminare i veleni della corruzione, del lavoro nero, dell'usura. Dobbiamo crescere sempre più nella legalità”.