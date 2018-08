Sebbene le corsie siano state momentaneamente ridotte, da oggi le due carreggiate della fondamentale arteria cittadina sono state riaperte.Traffico regolare, non si registrano code e rallentamenti. Continuano i lavori in Via Albertone.: Scongiurati i problemi di traffico di viabilità sulla tratta interessata dai lavori. Il flusso veicolare delle scorse ore infatti pare essersi smaltito. Gli operai intanto continuano nelle operazioni di demolizione degli ultimi "pezzi" di cavalcavia ancora presenti.Traffico intenso sulla circonvallazione etnea per questo lunedì di rientro per molti catanesi dalle vacanze d'agosto. Come previsto dall'amministrazione, infatti, in queste ore si registra traffico piuttosto corposo sulla tratta di circonvallazione nei pressi del Tondo Gioeni in direzione Ognina. Rallentamenti per circa 700metri a partire dalla Cittadella universitaria.Le ruspe della ditta di Acireale To.Sa srl incaricata ad eseguire i lavori, infatti, hanno ripreso questa mattina la demolizione definitiva di ciò che resta del Ponte Gioeni. Si procede su entrambi i sensi di marcia, ma su corsie ristrette a causa del cantiere.Da domani i vertici del Comune insieme ai tecnici della ditta appaltatrice eseguiranno dei sopralluoghi per stabilire le modalità più idonee per la realizzazione della maxi rotatoria che tra non più di qualche settimana prenderà il posto del cavalcavia di cui ormai resta poco quasi nulla.servirà a capire se quanto predisposto nella riunione di venerdì scorso tra il vicesindaco e assessore alla Polizia Municipale, Marco Consoli, e l'assessore ai Lavori pubblici, Luigi Bosco, in sala Giunta con i rappresentanti della ditta funzioni rispetto alla traffico urbano e alle vetture in transito.Bisognerà attendere invece per la realizzazione della rotatoria che prenderà il posto del cavalcavia storico. Già da domani l'amministrazione e i tecnici inizieranno a effettuare sopralluoghi per capire la strategia migliore da attuare per evitare danni.Lo stesso vicesindaco Marco Consoli è consapevole che questa seconda fase di lavori sarà effettuata in un periodo in cui il flusso di traffico è relativamente maggiore rispetto a quello del cantiere per l'abbattimento del ponte. "Questa seconda fase è differente da quella precedente - aveva detto - per via del volume di traffico non certo lo stesso dell'inizio di agosto, per cui dovremo intensificare i controlli". Per scongiurare ogni rischio sono stati infatti potenziati i vigili urbani in servizio nella zona interessata e nei percorsi alternativi.