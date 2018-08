Il Catania è arrivato a Firenze al termine di un viaggio interminabile verso la Toscana: e, questa sera, il debutto dei rossoazzurri contro una delle formazioni più accreditate del campionato. L’ex Montella le sta provando tutte per recuperare Pizarro che alla fine potrebbe pure farcela ed essere della partita: in caso contrario, sono già pronti Mati Fernandez e Bakic. Etnei, invece, senza Almiron ma con tanta, tantissima, adrenalina così come manifestato in settimana dalla squadra.che racconterà minuto dopo minuto l’evolversi di un match che andrà a chiudere la prima giornata di campionato. Queste, intanto, le probabili formazioni che si affronteranno stasera al Franchi: