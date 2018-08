Non vede partire in tempo il pallone calciato da Pizarro: altrimenti con ogni probabilità ci sarebbe arrivato. Nel secondo tempo gioca con un ginocchio in disordine. RImedia un’ammonizione che andava assolutamente evitata.Avesse salvato sulla smanacciata di Andujar il gol di Rossi, sarebbe stato un eroe. Lo è lo stesso visto il sacrificio che compie nel secondo tempo in marcatura su Cuadrado.Probabilmente il migliore del reparto difensivo. Non rimedia alcun cartellino giallo. Anche questa è una notizia.Svolge il suo compito. Duella con Mario Gomez. E i due se le danno di santa ragione tant’è che rimediano un cartellino giallo a testa.Non è una bocciatura. Ma in ritardo di forma e con un cavallo di corsa sulla sua corsia (leggasi Cuadrado) il compito diventa proibitivo.Entra (per fortuna) subito in partita.Il solito capitano (per fortuna) tutto cuore e concretezza.Non entra appieno nei meccanismi della squadra. E’, forse, un pò intimidito. Ma ora, per favore, non cominciamo con i paragoni con Lodi.Partita non trascendentale ma comunque ricca di buoni spunti.Inesauribile. Al di là del pregevole gol illumina il Franchi con tocchi di assoluta classe.Si muove bene. Potrà fare bene: peccato non abbia cominciato da Firenze.Si batte e si danna. Fa quello che può ma non sempre è servito nel migliore dei modi. Nel primo tempo, una sua incornata avrebbe potuto significare il 2-2. Ma non è stato così.