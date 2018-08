E’ accaduto attorno alle 12,30 di ieri quando l’esercizio commerciale era ancora pieno di gente. Ad agire sono stati in due. Il cassiere minacciato e preso dal panico avendo perso del tempo nello svuotare del denaro uno dei registratori di cassa, è stato colpito con il calcio della pistola dal malvivente che impugnava l’arma.non è, infatti, escluso che ad attenderli vi fosse un terzo uomo che fungeva da palo. Il cassiere ferito è stato condotto in ospedale in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti i medici del 118. Le indagini sono condotte dalla Polizia. Si fa affidamento anche sull’ausilio delle telecamere a circuito chiuso piazzate all’interno del discount.