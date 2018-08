Le ustioni di primo e secondo grado, riportate sul 10% della superficie corporea, in particolare su dorso, emitorace e braccio sinistro, sono pressoché guarite. In considerazione del notevole miglioramento del quadro clinico, già nel week-end i medici avevano consentito alla famiglia di portare il bambino per breve tempo fuori dal reparto. Ieri, poi, il bimbo, accompagnato dai genitori che lo hanno sempre accudito in questi giorni, è tornato in ospedale per le medicazioni già previste. Dopo la visita e il trattamento, valutate positivamente le condizioni di salute, il direttore del Centro Grandi Ustioni prof. Giorgio Stracuzzi ha disposto le dimissioni del piccolo paziente, che proseguirà le medicazioni locali in un’altra struttura sanitaria più vicina a casa. Prima di lasciare il reparto, Luca Cordero di Montezemolo ha voluto incontrare il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Cannizzaro, Salvatore Paolo Cantaro, e il direttore sanitario, Salvatore Giuffrida, ringraziando il personale e rivolgendo parole di elogio all’intera struttura, per l’umanità e la professionalità prestate nell’assistenza al bambino.Domenica scorsa, il presidente della Ferrari aveva raggiunto a bordo del suo yacht il Porto dell’Etna Marina di Riposto. Sull’imbarcazione anche il piccolo, a cui era stata concessa qualche ora fuori dal Centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasportato in elisoccorso dal presidio di Ragusa. L’incidente era avvenuto a bordo dello yacht ormeggiato al porto turistico di Marina di Ragusa. Il piccolo si era riversato addosso l’acqua bollente contenuta in una pentola, riportando lievi ustioni sul 10% del corpo.“Sta molto meglio”, ha confermato Luca Cordero di Montezemolo ai tanti curiosi che domandavano. I volti distesi confermano che la paura era passata.