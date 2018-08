E difatti, ieri sera, la Iss con a bordo l’astronauta siciliano Luca Parmitano ha spaccato – come si suol dire - il minuto regalando uno spettacolo di fine estate a dir poco straordinario. Nonostante il cielo siciliano non fosse dei più limpidi, sono stati in migliaia quelli che hanno potuto ammirare per 5 minuti circa, e senza bisogno di telescopi, il passaggio del velivolo dalle dimensioni apparenti di una stella luminosa con magnitudo -3.2. Apparsa su Catania, come da previsione, a nord ovest alle 20.47 sino alle 20.52 per poi tramontare a sud est della città, la Iss ha ammaliato grandi e piccini rigorosamente con naso all’insù. E l’entusiasmo non è tardato a farsi sentire nella pagina ufficiale di Luca Parmitano, lo spazio virtuale in cui l’astronauta delizia tutto il mondo con scatti e curiosità della sua missione “Volare”.E poi ancora: “Meraviglia! Ieri ti ho visto passare...veramente spettacolare...grande siciliano...un bacio dalla tua Catania”. “Wow! Tu sei lassù ed io sono un puntino laggiù!” E c’è chi simpaticamente come Marco non rinuncia a un commento in salsa catanese con traduzione per i non addetti ai “lavori” in english: “Ma quannu t'arricampi? When you'll come back?”. Stesso stile quello di Giuseppe: “Aruodditi ca si marca "liotru". E per chi si fosse perso lo spettacolo di ieri sera, nessun problema. Stando ai calcolatori di "iss.astroviewer", stasera si replica tra le 19:59 e le 20:05 circa e poi tra le 21:36 e le 21:38. La navicella, nel primo passaggio, avrà magnitudine apparente di -2.7, dunque ad occhio nudo apparirà simile ad una grande stella in movimento. Per la cronaca, la ISS è difatti mantenuta in un'orbita quasi circolare, con un'altitudine minima media di 278 km e una massima di 460 km, viaggia a una velocità media di 27724 km/h, tanto che appare come una stella cadente più lenta di quelle a cui siamo abituati nel cielo di agosto.