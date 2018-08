E l’importanza della mostra è stata premiata con un vero e proprio record di visitatori che sino riversati nei locali della chiesa. Visitatori da tutte le parti del mondo già presenti a Taormina e che hanno particolarmente apprezzato la possibilità di ammirare un evento culturale di grande interesse.E per un appuntamento culturale di grande livello c’è un contenitore di grande prestigio, il cartellone di Taormina Arte. Taormina Arte ha infatti fornito tutto il supporto necessario a una nostra che si è confermata tra le più interessanti finora realizzate in Sicilia. Il nuovo sindaco di Taormina Eligio Giardina, e con lui tutti gli assessori, si sono subito resi conto dell’importanza del progetto mettendo a disposizione della signora Gabriella Capizzi, organizzatrice della mostra, una location di prestigio dove le macchine, come abbiamo detto, saranno in esposizione fino al 30 0ttobre. E i risultati in numero di visitatori e gli apprezzamenti hanno dato ragione alla scelta degli amministratori che hanno subito creduto nel progetto. Le “macchine” presentate, hanno la caratteristica di essere interattive, aspetto fondamentale per suscitare nel visitatore non solo una intensa esperienza percettiva,cognitiva, ma anche sensoriale, attraverso il contatto diretto con la “materia di Leonardo”.Il valore e l’importanza culturale e scientifica della mostra sono state un’attrattiva in più per i tanti turisti presenti a Taormina. Una mostra che in tutto il mondo ha realizzato qualcosa come cinque milioni di visitatori. ,Da sempre viene definito come Il Genio Universale per la sua vivace curiosità e per la sua mente speculativa, che lo hanno portato a spaziare in ogni campo del sapere umanodel suo tempo: dalle invenzioni e creazione di macchine all'architettura, alla botanica, alla fisiologia, alla fisica, alla filosofia, alle lettere, alla pittura ed alla scultura. Utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione e integrando le proprie competenze, Leonardo da Vinci hadedicato la sua vita e le sue opere all'indagine della realtà.Attraverso i codici, scritti e disegni in forma di appunti che ha redatto lungo tutto il corso della sua vita, Leonardo dà vita ad un corpus di opere d’incomparabile ricchezza e allo stesso tempo di grande congruità dettata da uno scopo sublime e universale: capire.Un imponente e singolare lavoro, eseguito con minuzia dallo staff della Famiglia Niccolai che ha lavorato al fine, di realizzare vere e proprie macchine, tutte funzionanti, di grandi dimensioni, e costruite con procedimenti speciali :le macchine, che non potranno mai essere definite solamente "modelli", sono realizzate interamente in legno e questo ha richiesto l'impegno sia di sofisticate tecnologie sia di particolari abilità umane. La Mostra è presente in tutto il mondo: Australia, Usa, Spagna, Brasile, Cina, Germania, Polonia, Austria, Romania, Brasile, Emirati, Arabi, Francia, Finlandia, Nuova Zelanda, e ora grazie a Gabriella Capizzi anche in Sicilia.