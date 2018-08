Sul sito ufficiale della società rossoazzurra i 21 convocati da mister Maran per la trasferta di Firenze. C'è anche Maxi Lopez.Al termine di un’intensa seduta d'allenamento, svolta in mattinata a porte chiuse a Torre del Grifo e seguita dalla conferenza pre-gara, il tecnico del Catania Rolando Maran ha convocato 21 giocatori. Rossazzurri in Toscana da stasera, in vista della sfida in programma domani alle 20.45 allo stadio "Artemio Franchi" contro l'ACF Fiorentina, gara valida per la prima giornata del Campionato Serie A Tim 2013/14.Questi gli atleti a disposizione:- 21 Andujar, 34 Ficara, 1 Frison.- 22 Alvarez, 14 Bellusci, 31 Cabalceta, 6 Legrottaglie, 18 Monzon, 5 Rolin, 3 Spolli.- 28 Barrientos, 27 Biagianti, 19 Castro, 13 Izco, 7 Tachtsidis.30 Barisic, 9 Bergessio, 23 Boateng, 35 Doukara, 11 Leto, 10 Lopez.