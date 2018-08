. La giovane, secondo le prime ricostruzioni, stava rientrando a Palagonia per incontrare il fidanzato per trascorrere insieme il fine settimana ma, all’imbocco di una curva, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un autocarro che proveniva dalla corsia opposta. La ragazza, che nell'impatto ha riportato gravissime lesioni, in un primo momento trasportata nell’ospedale di Militello, è stata trasportata al Cannizzaro di Catania, dove è morta ieri.